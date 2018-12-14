شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينخفض بهدوء – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الإيثريوم بسلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن الدعم المكسور سابقاً لنموذج العلم الهابط، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا السلبية تبدأ عند 70.00 وتمتد إلى 60.00، في حين يمثل الثبات دون 102.50 شرط مهم لتحقيقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط