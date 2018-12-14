شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بسلبية ليتحرك دون حاجز 3300.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يحصل على دعم سلبي مستمر من المتوسط المتحرك 50، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 3000.00.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون 3635.00، مع التذكير بأن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 2500.00 كمحطة تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2800.00 والمقاومة 3500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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