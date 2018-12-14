شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على ثباته دون مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات سلبية جديدة.

وبالتالي، فإن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والأهداف تبدأ بكسر 0.9900 للتوجه نحو 0.9835 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.9990 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط