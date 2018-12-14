شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل هابط ملحوظ ليتحرك دون 0.7200، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار استهداف مستويات 0.7080 ثم 0.7020 بشكل رئيسي.

لذلك، سيبقى الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 0.7277 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط