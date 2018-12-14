شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر حاجز 62.00، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يتجه نحو مناطق 58.40 خلال الجلسات القادمة.

وحتى الآن، لا يزال النطاق الجانبي مسيطراً على تداولات السعر اللحظية بين الدعم 58.40 والمقاومة 63.95، مع الإشارة إلى أن اختراق أحد هذين المستويين سيحدد وجهة السعر التالية بشكل أدق.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية إضافية تبدأ عند 57.77 وتمتد إلى 56.00، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح بدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 70.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي