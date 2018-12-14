شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعيد الاختبار من جديد – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار جديدة للدعم المكسور سابقاً لنموذج العلم الهابط وحافظ على ثباته دونه، ليشكّل مقاومة مهمة ترتفع الآن إلى 53.40، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

وبالتالي، سنحتفظ بالسيناريو السلبي الإجمالي بشرط الثبات دون 53.40، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 49.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط