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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بسلبية – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الفضة تداولات يوم أمس تماماً عند 14.73، ويبدأ اليوم بميل هابط يشير إلى توجه السعر لاستئناف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 13.93.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 14.55 سيسهّل مهمة تحقيق الهدف المذكور، بينما يمثل اختراق 14.73 مفتاح الاندفاع نحو مزيد من التصحيح الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 15.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.40 والمقاومة 14.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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