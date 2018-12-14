شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب في مسار ضيق منذ يوم أمس، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع من جديد، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد الهدف الرئيسي المتوقع عند 1262.51، بينما كسر 1238.30 عامل سلبي سيحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض لاختبار مناطق 1208.40 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1230.00 والمقاومة 1260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد