شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس القابضة الكيماوية: 93% نسبة إنجاز العمل فى مشروع تطوير كيما 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيدى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن نسبة إنجاز مشروع كيما 2، وبلغت 93%.

وقال الرشيدى لـ"الخليج 365"، إن المشروع يسير وفق المعدلات المقررة وهو سيكون من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الأسمدة فى مصر، وبلغت تكاليف الإنشائية نحو 11 مليار جنيه.

وحول شركة الدلتا للأسمدة، قال وليد الرشيدى، إن الشركة لأول مرة تتعادل وتحقق أرباح منذ 5 سنوات وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى، موضحا أنها تعمل حاليا بطاقتها القصوى، مضيفا أن مجلس الإدارة سينظر فى استمرار اللجنة التى تديرالشركة بعد انتهاء فترة مدتها من خلال تقييم الأداء.

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتحسن الكبير فى إنتاجية الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى خلال الفترة الماضية وهو ما يعتبر طفرة إنتاجية.