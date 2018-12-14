شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تراجعات تفوق الواحد بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الجمعة مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظلال حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق مع الغموض حيال ما سيئول إليه ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن إنهاء برنامج شراء الأصول قبل أقل من أسبوع من الحدث المرتقب هذا الشهر وهو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي قد يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام.

الأمر الذي يعكس مضي صانعي السياسة النقدية لدى المصارف المركزية الكبرى في تطبيع السياسة النقدية بالتزامن مع فتور قوة البيانات الاقتصادية وتباطؤ نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى خلال الربع الثالث وتحديداً اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم شهد خلال الربع الماضي انكماشاً لأول مرة في عامين ونصف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن قراءة مؤشر تنكان الصناعي والخدمي والتي أظهرت استقرار اتساع القطاع الصناعي عند 19 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات عند 18، واتساع القطاع الخدمي إلى 24 مقابل 22، بخلاف التوقعات عند 21.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن اليابان أظهر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 52.4 مقابل 52.2 في القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، متفوقة على التوقعات عند 52.3 ومقابل 51.8 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتلي ذلك أصدر المكتب الوطني للإحصاء للصين قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت انخفاضاً إلى 4.8% مقابل 4.9% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 8.1% مقابل 8.6% في القراءة السنوية السابقة، بخلاف التوقعات عند 8.8%، وأظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 5.9%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.39% ليخسر 22.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,594.14، كما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.73% ليخسر هو الأخر 377.03 نقطة ويصل إلى المستوى 21,439.16.

كما تشهد مؤشرات الأسهم الصينية تراجعات بنحو الواحد بالمائة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.11% ليخسر 35.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,183.83. وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.77% ليخسر هو الأخر 20.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,613.68.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 1.51% ليخسر 399.50 نقطة ويصل إلى المستوى 26,124.85. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية تراجع بنسبة 1.43% ليخسر هو الأخر 30.06 نقطة ويصل إلى المستوى 2,065.49.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.71% ليخسر 62.25 نقطة ويصل إلى المستوى 8,730.92، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.88% ليخسر هو الأخر 49.71 نقطة ويصل إلى المستوى 5,611.90.