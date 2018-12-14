شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بيانات الاقتصاد الصيني خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن المكتب الوطني للإحصاء للصين قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت انخفاضاً إلى 4.8% مقابل 4.9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 8.1% مقابل 8.6% في القراءة السنوية السابقة، بخلاف التوقعات عند 8.8%، كما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 5.9%.

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