شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية ليمحي مكاسب هذا الأسبوع موضحاً استأنف ارتداده للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ التاسع من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:52 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.57% إلى مستويات 0.7186 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7227، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7179، بينما حقق الأعلى له عند 0.7229.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وقراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 78.6% مقابل 78.4%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وسط التوقعات بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.1 مقابل 55.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واستقرار اتساع القطاع الخدمي عند ما قيمته 54.7 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مخزونات الأعمال والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي.