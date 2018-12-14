الان تتابع إيران: لن نخفض إنتاج النفط وسنبقى في أوبك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قال وزير النفط الإيراني بيإن زنغنه إن بلاده لا تعتزم خفض إنتاجها من الخام، لكنها ستظل عضوا في أوبك، وفقا لما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء الرسمية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم الجمعة في فيينا على خفض إنتاج النفط بأكثر مما توقعته السوق في مسعى لدعم الأسعار، على الرغم من الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الخام.