شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مواد البناء يطالب بتحويل معرض التجارة البينية لـ"كانتون" أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عمرو فتوح ،عضو غرفة صناعة مواد البناء ،عضو جمعية رجال الأعمال، بالاهتمام بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية بالقاهرة، وأن يتم تطويره ليكون معرضا سنويا دائما ومركزا لجذب المشترين للبضائع والسلع من القارة الأفريقية على غرار معرض كانتون الصينى والمعارض الألمانية.

وقال فتوح، لـ"الخليج 365"، إن تحقيق ذلك يتطلب وجود عدد كبير من المشترين الحقيقيين، لافتا إلى انخفاض عدد المدعوين من المستوردين والمشترين من القارة الأفريقية بالمعرض الحالى المقام فى القاهرة.

ويقام فى القاهرة حاليا المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية بمركز المنارة فى القاهرة الجديد، خلال الفترة من 11 -17 ديسمبر الجارى، ولتحقيق ذلك يرى فتوح، ضرورة دعوة المستوردين الأفارقة إلى المعرض وتحمل نفقات سفرهم وإقامتهم، على الأقل خلال العامين الأولين لإقامة المعرض، لجذب مشترين حقيقيين وليس مجرد زوار، حتى تكون مصر قبلة للمستوردين الأفارقة على غرار المعارض العالمية.