شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة مجلس الوزراء.. 6 خطوات تفصل صندوق مصر السيادى عن بدء مهامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب موافقة مجلس الوزراء ،على النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى بعدما أعدته لجنة من الخبراء الحكوميين ومجموعة من مكاتب الاستشارات العاملة فى مجال الاقتصاد، يرصد "الخليج 365 " أهم الخطوات التالية للموافقة على نظام الصندوق السيادى..

1- يعرض النظام الأساسى على مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والتأكد من تماشيه مع الدستور والقانون

2- تنتهى لجنة اختيار المدير التنفيذى للصندوق السيادى من ترشيح القائمة النهائية من 220 تقدموا ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضل المرشحين.

3- بالتوازى مع ما سبق يتم اختيار وتجهيز مقر الصندوق بالقاهرة وتحديد ما أن كان الصندوق سيحتاج لمقار أخرى خارج القاهرة.

4 - تقوم لجنة حصر الأصول غير المستغلة باستكمال مهمتها، على أن تحدد الأصول غير المستغلة التى من المقرر الدفع بها كاستثمارات للصندوق فى مرحلة عمله الأولى، وتحديد الأصول المقرر الدفع بها فى المرات التالية.

5- تلتقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع ممثلى الصناديق والمؤسسات الدولية وممثلى القطاع الخاص الذين تتوفر لديهم رغبة فى العمل بالشراكة مع صندوق مصر السيادى.

6- يدخل الصندوق حيز العمل خلال الربع الأول من العام القادم وذلك بحسب تصريحات سابقة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.