شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تختتم تداولات الجلسة على تغيرات طفيفة في مجملها سلبية في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الخميس مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات الخسائر في كل من مؤشر ناسداك المجمع ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 وسط القلق حالة عدم اليقين حيال تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بأنه قد يقدم على إغلاق الحكومة الفيدرالية إذا ما لم يوفر له الكونجرس تكلفة إقامة جدار حدودي مع المكسيك.

على الصعيد الأخر، استفاد مؤشر داو جونز الصناعي من حالة التفاؤل حيال التطورات التجارية الجارية بين بكين وواشنطون في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون الصين بدأت في العمل على خفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية وأن هناك مقترح بخفض الرسوم على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة إلى 15% من 40% قد يتم تقديمه لمجلس الوزراء الصيني لمراجعته.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي أظهرت تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 206 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 226 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 25 ألف طلب إلى 1,661 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,649 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت تراجعاً 1.6% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0% وصولاً إلى الكشف عن قراءة ميزانية الخزانة والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 204.9$ مليار مقابل 100.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 193.5$ مليار.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفع بنسبة 0.29% أي بنحو 70.11 نقطة عند مستويات 24,597.38 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.02% أي بنحو 0.53 نقطة ليختتم عند مستويات 2,650.54 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.39% أي بنحو 27.98 ليختتم عند مستويات 7,070.33 نقطة.

بخلاف ذلك، فقد تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير 0.30% لتتداول حالياً عند 1,246.20$ مقارنة مع الافتتاحية عند 1,250.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.09 مقارنة بالافتتاحية عند 97.04.

على الصعيد الأخر، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 3.26% لتتداول عند 52.82$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 51.15$ للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 14 شباط/فبراير 2.38% ليتداول عند 61.58$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عن 60.15$ للبرميل.