شكرا لقرائتكم خبر عن القويز لــ اليوم: الهيئة تضع مخالفي السوق المالية تحت رقابة المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز لــ«اليوم» أن الهيئة أطلقت مؤخرا تطبيق حماية المستثمر الذي يساعد عموم المستثمرين على تقديم شكوى أو الإبلاغ عن أي مخالفة يرونها في السوق المالية، وهذا له أهمية بالغه لأنه سيحول كل المجتمع في المملكة إلى مراقبين على تطبيق نظام السوق المالية، بدلا من أن تكون المراقبة محصورة على الهيئة وموظفيها.

وأضاف القويز: إن الإطار التنظيمي للبيع على المكشوف خرج منذ فترة هو وإقراض الأوراق المالية، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص المرخص لهم يعملون على تطوير منتجات بما يتوافق معها، كما أن الأساس لذلك هو خروج الإطار التنظيمي، والذي خرج من تداول خلال هذا العام.

وأشار القويز إلى أن دور «عقال» مهم وهو أول خطوة للمشاريع الريادية، والحصول على التمويل، مضيفا: إن أصعب مرحلة، هي التمويل في أول مراحله، ونأمل أن تسهل «عقال» كمنصة للجمع بين أصحاب المشاريع وأصحاب الأموال، هذه الخطوة للمستفيدين.

جاء ذلك خلال لقاء «تحدي عقال» الذي أقيم أمس الأول الأربعاء في الخبر، بحضور رئيس مجلس هيئة سوق المال محمد القويز ومشاركته بحديث عن أنظمة رأس المال الجريء، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة «عقال الشرقية» ياسر القاضي: إن تحدي عقال هذه السنة مختلف تماما عن السنوات السابقة، بحيث تم عرض 10 فرص مميزة وعلى جوائز قيمة، مشيرا إلى أن هذا التحدي سيكون له أثر على ريادة الأعمال في المنطقة، مما سيولد فرصا وظيفية كبيرة بعدما تستثمر هذه الأفكار.

وأضاف القاضي: إننا حريصون كل الحرص على إعادة هذا التحدي في المنطقة الشرقية، ليصبح هذا التحدي من المناسبات الثابتة فيها.

وتم خلال اللقاء تحكيم الشركات الناشئة من قبل ٥ محكمين ذوي خبرة في قطاع الأعمال ورواده تنافست ١٠ مشاريع ناشئة على المراكز الثلاثة الأولى أمام لجنة التحكيم والمستثمرين وتم تقديم الجائزة الأولى وهي عبارة عن سيارة و٥٠ ألف ريال للمركز الأول للريادية دينا الملحم، والمركز الثاني ٥٠ ألف ريال للريادي عبدالله العسيري، والمركز الثالث ٢٥ ألف ريال للريادي عبدالله الحربي. يذكر أن «عقال» تعد منصة غير ربحية تجمع أصحاب الفكر (عقول) بأصحاب الأموال والتي ساهمت بأكثر من ٥٠ شركة ناشئة ريادية في الاقتصاد المحلي منذ إنشائها في ٢٠١١ على مستوى المملكة.