«أورينتال بيرلز» الصينية تكشف عن مشروع كبير في «ميدان»

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كشفت الشركة الصينية «أورينتال بيرلز»، النقاب عن مشروع «تونينو لامبورجيني ريزيدنسيز دبي» في منطقة ميدان، والذي تبلغ مساحته 4.6 مليون قدم مربعة، ويضم حوالي 8.000 شقة بنظام التملك الحر.

يأتي الإعلان عن هذا المشروع عقب توقيع اتفاقية بين «أورينتال بيرلز» وشركة «تونينو لامبورجيني»، وذلك لتنفيذ مشروعات تقدر قيمتها بملايين الدولارات في وقت سابق من هذا العام. وتنص الاتفاقية على أن المطور العقاري سوف يقوم بتجسيد فلسفة وقيم وهوية علامة «تونينو لامبورجيني» الإيطالية عبر مشاريعها العقارية في إمارة دبي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «أورينتال بيرلز» ما جولونج عن خطط «تونينو لامبورجيني ريزيدنسيز دبي»، وذلك في حضور الرئيس التنفيذي لشركة «تونينو لامبورجيني»ولفيف من الشخصيات البارزة لدى ميدان.

وقال جولونج: «يسعدنا أن نعلن أننا قد خطونا خطوة كبيرة نحو الأمام ضمن رحلة تجسيد رؤيتنا الهادفة لتوفير الوحدات السكنية التي تسودها الفخامة والرقى لعملائنا من الجيل الجديد. وتأتي شراكتنا مع «تونينو لامبورجيني» في إطار حرصنا على توفير مساحات للعيش الفاخر للمشترين في دولة الإمارات. ونشهد طلباً متنامياً على المنازل ذات التصميم الفريد من نوعه في إمارة دبي».

وقالت تونينو لامبورجيني: تجسد العلامة المشهورة «لامبورجيني» البراعة الإيطالية في كافة أعمالها وتفاصيلها، وذلك لخلق أنماط حياة تسودها الأجواء الإيطالية. نحن متحمسون لتوطيد أواصر التعاون مع علامة تجارية راسخة تتماشى مع رؤيتنا وفلسفتنا ونهجنا. ولقد شهد سوق العقارات في إمارة دبي تغيرات كبيرة متسارعة على مر السنين وهناك طلب متزايد على المنازل الفاخرة. نحن واثقون أن الشراكة سوف تخلق مجمعاً سكنياً استثنائياً، بما يتماشى مع رؤية دبي في تعزيز القطاع العقاري.