«غرفة الشارقة» تُعرّف أعضاءها بأساسيات ضريبة القيمة المضافة

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نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل تعريفية بعنوان «أساسيات ضريبة القيمة المضافة»، بحضور أكثر من 100 شخص من ممثلي مجتمع الأعمال وشركات تجارية وصناعية عاملة في إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون غرف الإمارات وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين.

وجاء تنظيم الورشة التي حضرها محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، وعدد من مديري الغرفة وممثلي عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، من أجل تعزيز التزام مجتمع الأعمال المحلي بقانون القيمة المضافة، وزيادة كفاءة تطبيقها، وتحقيق الخدمة المثلى للمتعاملين، بما يحفظ الحقوق المالية لأصحاب العلاقة، ويسهم في تعزيز المنظومة المالية لحكومة الشارقة.

واستعرضت الورشة التي أقيمت في مقر الغرفة أمس، وقدّمها الخبير والمستشار المالي الدكتور عبد الله العوضي، تعريف ضریبة القیمة المضافة وآلیة تطبیقها، والفروقات بین أنواع الضرائب المختلفة (القیمة المضافة - المبیعات - الانتقائیة)، وأهمیة تطبیق ضریبة القیمة المضافة وتأثیرها الاقتصادي، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منها.

وقال محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إن تنظيم هذه الورشة التعريفية بأساسيات قانون ضريبة القيمة المضافة لكافة القطاعات الاقتصادية التي ينطبق عليها هذا القانون، يأتي حرصاً من الغرفة وترجمة لرسالتها في أن تكون القوة الدافعة للتنمية التجارية والصناعية الدائمة لجميع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية في إمارة الشارقة.

وقدّم الدكتور عبد الله العوضي شرحاً تفصيلياً حول أنواع الأعمال التجارية التي تسري عليها الضریبة وطريقة استعدادها للتطبيق، موضحاً الفرق بین ضریبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. كما تناول طریقة معالجة الضریبة محاسبیاً والإقرار الضریبي، مبيناً شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة، والحالات التي تؤدي إلى الغرامات والعقوبات.

وأوضح الدكتور العوضي أن تطبیق ضریبة القیمة المضافة يتطلب من الشركات التسجیل في نظام ضریبة القیمة المضافة، وتوثیق معاملاتها المالیة بما یضمن دقّة سجلاتها المالیة وتحدیثها بشكل دائم، وحفظ السجلات المالیة للأعمال غیر الملزمة بالتسجیل بشكل منتظم یسمح بالرجوع إلیها للتأكد إذا وجب علیها التسجیل لغایات الضریبة، حيث يترتب على الأعمال المسجّلة دفع ضریبة القیمة المضافة، لافتاً إلى أن الأعمال المسجّلة قادرة على استرداد أية ضریبة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها.