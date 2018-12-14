«سوفت بنك» اليابانية توجه ضربة جديدة ل «هواوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم مجموعة «سوفت بنك» اليابانية إحلال معدات شبكة الجيل الرابع من شركتي «نوكيا» و«إريكسون» بدلا من معدات «هواوي» الصينية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الصينية تدقيقاً شديداً من الولايات المتحدة وبعض حلفائها البارزين بشأن صلاتها بالحكومة الصينية جراء مخاوف من أن تكون بكين تستغلها للتجسس.

وقالت صحيفة نيكاي الاقتصادية أمس الخميس دون ذكر مصادر، إن «سوفت بنك» ثالث أكبر شركة اتصالات في اليابان ستطلب معدات لشبكتها القادمة للجيل الخامس للهاتف المحمول من اثنين من الموردين الأوروبيين بدلًا من هواوي.

وقال متحدث باسم سوفت بنك إن التقرير «يستند إلى تكهنات ولم يُتخذ أي قرار بعد».ونوكيا وإريكسون من كبار موردي سوفت بنك بالفعل.

وقالت مصادر في القطاع إن من المرجح أن يستغرق استبدال معدات الجيل الرابع، الذي ذكرت نيكاي أنه سيتم على مدى عدة أعوام، وقتاً وأن يكون مكلفاً.

يأتي تقرير الصحيفة عن استبدال المورد في وقت تستعد فيه سوفت بنك لإدراج وحدتها للاتصالات في بورصة طوكيو في 19 من ديسمبر كانون الأول.

كما يأتي هذا التقرير في أعقاب صدور وثيقة سياسة في اليابان بشأن الحفاظ على الأمن الإلكتروني خلال عمليات الشراء.

وقالت مصادر إن الوثيقة تهدف لمنع المشتريات الحكومية من «هواوي» وكذلك من شركة «زد.تي.إي كورب» الصينية.

و«هواوي» ممنوعة بالفعل من دخول السوق الأمريكية ومنعتها استراليا ونيوزيلندا من بناء شبكات الجيل الخامس في ظل مخاوف من صلتها المحتملة بالحكومة الصينية.

يأتي قرار اليابان ليضيف إلى المتاعب التي تواجهها «هواوي» التي ألقت السلطات الكندية القبض على مديرتها المالية في الآونة الأخيرة وقد يتم ترحيلها إلى الولايات المتحدة.

من جانب أخر، أكدت الصين أمس، أن مواطنين كنديين يخضعان للتحقيق للاشتباه بتورطهما في «أنشطة تشكل تهديدا» للأمن القومي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لو كانج: إن «إجراءات قسرية» فرضت على الدبلوماسي الكندي مايكل كوفريج ومستشار الأعمال مايكل سبافور في منطقتين مختلفتين، من دون أن يوضح إن كانت هذه الإجراءات تعني أنه تم توقيفهما.

وأوضح لو، أن الصين أبلغت السفارة الكندية، وأنها تضمن الحقوق القانونية لهما.

وكانت أنباء عن اختفاء الكنديين الاثنين انتشرت، بعدما قضت محكمة في مدينة فانكوفر الكندية الثلاثاء الماضي بإطلاق سراح مينج وانتشو، رئيسة الشؤون المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي تكنولوجيز»، وابنة مؤسس الشركة «رين تشينجفي».

وتجدر الإشارة إلى أن مينج لا تزال تنتظر نتائج إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه اتهامات بالتحايل على صلة بانتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن المواطن الكندي مايكل سبافور يخضع للتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة في مدينة داندونج شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء «تشاينا نيوز سيرفس»، أن شبهات تحوم حول سبافور فيما يتعلق ب «الانخراط في أنشطة تُعرّض الأمن الوطني الصيني للخطر».(وكالات)