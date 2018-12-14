شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور يبحث تعزيز الروابط مع مجتمع الأعمال الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
استقبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، آلان مارسو القاضي والرئيس السابق للجهاز المركزي لمكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في باريس، والنائب في الجمعية الوطنية الفرنسية ممثلاً للفرنسيين المقيمين في الخارج. وقال الحبتور إن الهدف من الاجتماع الذي عُقِد في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور، كان للبحث في تعزيز الروابط القائمة بين مجموعة الحبتور ومجتمع الأعمال الفرنسي.
حضر الاجتماع هرفيه سيرول، عضو «جمعية الفرنسيين بالخارج»، وسلطان الحبتور، رئيس الحبتور للسيارات، وقد أكد الحبتور من جديد ثقته بالاقتصاد الإماراتي وشجّع الشركات والمستثمرين الفرنسيين على التوسّع في بلاده.
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