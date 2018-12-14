«الطيران المدني» تنظم ورشة عن رحلة التميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل في فندق «العنوان» دبي بحضور المدير العام سيف محمد السويدي، وكل من عمر بن غالب نائب المدير العام والمدير العام المساعد لقطاع خدمات الدعم، وإسماعيل محمد البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، وأحمد إبراهيم الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية، ومشاركة 60 موظفاً من مختلف الفئات الوظيفية من المشاركين في دورة التميز الخامسة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2016-2017، وذلك بهدف مناقشة الدروس المستفادة من التجربة واقتراح الفرص التحسينية للوصول للريادة.

واستعرض فريق التميز مجموعة من الموضوعات، حيث شملت أجندة الورشة مفهوم التميز في الطيران المدني وتقييم الأداء المؤسسي، كما تم استعراض نتائج الاستبيانات ومناقشة أهم نقاط القوة وفرص التحسين على مستوى الهيئة وأهم الدروس المستفادة ومقارنتها بالدورة السابقة.

وتخلل الورشة عقد جلسات عصف ذهني تهدف إلى استخلاص أفكار تطويرية تلبي تطلعات الهيئة وصولاً للريادة في مختلف المجالات منها الثقافة المؤسسية، مفهوم التميز في الطيران المدني، والأداء المؤسسي.

وأثنى المدير العام خلال الجلسة على تميز موظفي الهيئة وكفاءتهم، وأشاد بالمرشحين للمرحلة النهائية لأوسمة رئيس مجلس الوزراء في الدورة الخامسة ووصولهم لهذه المرحلة في الفئات التالية: وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي - حمد راشد البلوشي، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مهندس - شهزاد شودري، وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الفني/التقني - يوسف عبدالرحيم العوضي، وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الميداني - سلطان سالم الشامسي، وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإداري - مروة يوسف المرزوقي، وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب - حمد سهيل العوضي.

وفي نهاية الورشة أعلن المدير العام عن إدراج فئة جديدة ضمن الجائزة الداخلية لتكريم الإدارات التي تقوم باقتراح وتطبيق التحسينات وذلك تشجيعاً للابتكار والإبداع وحرصاً على التطوير المستمر.