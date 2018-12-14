الأسهم العالمية تنتظر جولة جديدة من المحفزات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت المؤشرات الأمريكية خلال تعاملاتها أمس في «وول ستريت» على ارتفاع، وصعد مؤشر «داو جونز» 200 نقطة ؛ بعدما استوعب المستثمرون التطورات التجارية الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين؛ وارتفع مؤشر«اس اند بي» 500 بنسبة 0.48 %، بقيادة المكاسب في التكنولوجيا والمرافق العامة. وصعد مؤشر «ناسداك» المركب 0.5%. وأدى قرار الشركات الصينية؛ باستيراد 1.5 مليون طن من فول الصويا من الولايات المتحدة بعد 6 أشهر من التوقف إلى زيادة ثقة المستثمرين في التطور الإيجابي على مسار علاقة واشنطن وبكين.

تباينت الأسواق الأوروبية في تعاملات أمس؛وتأرجحت بين الصعود والهبوط، بعد ان قام البنك المركزي الأوروبي رسمياً بإغلاق برنامج التيسير الكمي، الذي تبلغ قيمته 2.6 تريليون يورو (3 تريليونات دولار)، وكانت الأسهم الأوروبية قد فتحت على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تفاؤل بالتوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية إيطاليا، وانحسار المخاوف المتعلقة بالتجارة، ما أبطل أثر استمرار عدم التيقن حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأرجح مؤشر«ستوكس 600» ما بين الارتفاع والانخفاض ، في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 % بعد أن تغلبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على تحد لقيادتها من أكثر من ثلثي مشرعي حزبها، وحصدت ثقة برلمانية بخصوص صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض «داكس» الألماني 0.3% بعد أن صعد في التداولات بذات النسبة، وهبط «كاك» الفرنسي 0.1%.

بينما تفوقت الأسهم الإيطالية، وصعد مؤشر قطاع البنوك 3.2 %، بعد أن خفضت الحكومة مستوى العجز المستهدفة للعام 2019. وكانت أسهم «انتيسا سان باولو»، أكبر بنك تجزئة إيطالي، من أكبر الرابحين في أوروبا بصعودها 3.7 %، في حين واصل سهما «دويتشه بنك» و«كومرتس بنك» الألمانيان صعودهما، وسط حديث عن اندماج.

ولامست الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها في التعاملات مع تعزز المعنويات بفعل مؤشرات على انحسار في توترات التجارة الصينية الأمريكية في حين تلقت شركات التكنولوجيا دعماً من موجة صعود لنظيراتها الأمريكية. وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.99% وخلال الجلسة، لامس المؤشر 21871.34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من ديسمبر/‏‏‏‏‏‏كانون الأول.

وزاد سهم «باناسونيك» 1.5 % و«كانون» 1.1 %.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.62 % إلى 1616.65 نقطة.

وارتفع مؤشر «شنجهاي»31 نقطة بنسبة 1.2%.

(وكالات)