مطارات أبوظبي تطلق حملتها السنوية «أسبوع السلامة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت مطارات أبوظبي حملة «أسبوع السلامة» التوعوية خلال هذا الأسبوع، والتي تهدف إلى رفع درجة وعي موظفي الشركة وشركائها حول الإجراءات ومعايير السلامة المتبعة في قطاع الطيران.

وتتضمن الحملة السنوية العديد من الفعاليات التي صممت خصيصاً لتعزيز ثقافة السلامة، والصحة المهنية، والحماية ضد المخاطر ضمن بيئة العمل، في القطاع.

وتخللت الحملة جولة لالتقاط حطام الأجسام الغريبة، والتي شارك خلالها عدد من المسؤولين التنفيذيين إلى جانب موظفيها وشركائها حيث قاموا بتمشيط المدرج الخاص بمطار أبوظبي الدولي (AUH) سيراً على الأقدام لجمع أية أجسامٍ غريبة تصادفهم وقد تشكّل خطراً على الطائرات.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أطلقتها الشركة إقامة معارض وندوات توعوية في خيمة خاصة نصبت في الجانب الجوي للمطار، استهدفت موظفي الشركة وشركائها، تعرفوا خلالها إلى معايير الحفاظ على السلامة وكيفية التعامل مع البضائع الخطرة، والحد من الإجهاد الحراري، وتعزيز سلامة مسارات هبوط وإقلاع الطائرات، ودور المنظمين في تعزيز مستويات السلامة.

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: تحرص مطارات أبوظبي على تعزيز التزاماتها بضمان سلامة وصحة وراحة جميع الموظفين والشركاء والمسافرين، ونهدف من خلال الفعالية إلى تعزيز وترسيخ ثقافة السلامة في مطاراتنا.

وجرى تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع قسم العمليات في مطارات أبوظبي، المسؤول عن إدارة السلامة الجوية، وبالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية، بما فيها الاتحاد للطيران والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومركز الخليج لدراسات الطيران، وجمارك أبوظبي، وشرطة أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».