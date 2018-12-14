«إن بي كيه» تقترب من الاستحواذ على صندوق «أبراج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن مصفي مجموعة «أبراج» يقتربون من استكمال عملية تحويل صندوقها الائتماني إلى مدير استثماري آخر، في إطار سعيهم إلى تقليص حجم المجموعة.

وأوضحت أن شركة الوطني للاستثمار «أن بي كيه كابيتال»، وهي ذراع الاستثمار الخاصة لبنك الكويت الوطني، ستدفع مبلغاً اسمياً وقد تتولى إدارة صندوق أبراج العالمي الائتماني في أقرب وقت في يناير. والصفقة لا تشمل موظفي أبراج.

وقالت المصادر إن أبراج جمعت نحو 260 مليون دولار للصندوق، وأجرت 3 استثمارات قبل انهيارها. ويعتزم «أن بي كيه كابيتال» استغلال الصفقة لبناء علاقات مع مستثمرين جدد، قبل إنشاء صندوق جديد.(بلومبيرج)