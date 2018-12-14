تشكيل لجنة لحل قضايا الاستثمارات الإماراتية في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي في العاصمة نيودلهي أمس الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند ومحمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، حيث تم تشكيل «لجنة المسار السريع» لحل قضايا الاستثمارات الإماراتية في الهند.

ناقش الطرفان خلال اللقاء الأنشطة التجارية الحالية لشركة إعمار في الهند وخططها الاستثمارية المستقبلية هناك.

وأعرب سفير الدولة عن شكره للوزير الهندي وتقديره للجهود التي بذلتها الهند لتسهيل الاستثمارات الأجنبية بها.. وأشاد في هذا الصدد بالتطور الكبير الذي حققته الهند بعدما قفزت 23 درجة في تصنيف «ممارسة أنشطة الأعمال الدولية».

من جانبه سلط محمد العبار الضوء على الأنشطة التجارية لشركة إعمار في الهند، وقال إن شركة «إعمار» تعتبر من أكبر مستثمري دولة الإمارات في الهند ولاتزال ملتزمة بزيادة استثمارها في السوق الهندي.

وفيما يتعلق بخططها الاستثمارية المستقبلية أوضح أن شركة إعمار ستكون حريصة على تنويع نطاق أعمالها لتشمل الاستثمار في الخدمات اللوجستية ومراكز تخزين الأغذية بخلاف تطوير العقارات والممتلكات التقليدية، وأوضح أن الأمن الغذائي لايزال أحد القطاعات ذات الأولوية الأساسية للإمارات وعبر عن رغبة «إعمار» في استكشاف إمكانية تشكيل تحالفات مع القطاع الخاص في هذا القطاع.

وأشاد العبار بالجهود المستمرة التي تبذلها الهند لحل بعض القضايا الخاصة بالاستثمار والمتعلقة بالشركات الإماراتية في الهند.. موضحاً أن فريق العمل رفيع المستوى الخاص بالاستثمار قطع خطوات كبيرة في معالجة بعضها.. وأشار إلى أن تشكيل «لجنة المسار السريع» تحت إشراف سفير الدولة وراميش ابهيشيك وكيل إدارة السياسة والتنمية الصناعية في الهند سيوفر دعماً هاماً لحل تلك القضايا بطريقة محددة زمنياً. (وام)