«دناتا» توفر تجربة «الشتاء في إنجلترا» في «مول دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دناتا للسفريات»، توفير فرصة فريدة لزوار متجرها في «مول دبي» تتيح لهم إمكانية الانغماس في عالم من المغامرات والأنشطة الشتوية المستوحاة من مدن وريف إنجلترا. ونقلت كشك هاتف أحمر تقليدي من شوارع المملكة المتحدة إلى متجر السفر في مول دبي.

تبدأ المغامرة عندما يدخل الزوار عبر باب كشك الهاتف إلى عالم تكسوه الثلوج بدلاً من الرمال الصحراوية، تماماً كفيلم «نارنيا». ويفصل الباب بين أفق دبي من جهة والمشاهد التقليدية في إنجلترا من جهة أخرى التي تصور أشجاراً مغطاة بالثلوج تتيح للزوار إمكانية اختبار شعور المشي على الثلج.

وقالت إميلي وليامز، رئيسة قسم التجزئة في «دناتا للسفريات»: «إن نقل تجربة إنجلترا إلى دبي يعد تجربة فريدة، خصوصاً أن هذه الوجهة هي واحدة من أبرز وجهات المسافرين من دولة الإمارات. لقد اختبر زوار من جميع أنحاء العالم التجربة التي يوفرها متجرنا وأعجبوا بمشهد الثلوج. ويسرنا أن نصور أجمل مدن إنجلترا التي ربما لم يرها الناس من قبل».

ويستأثر هذا المشهد بنصف مساحة متجر «دناتا للسفريات» في «دبي مول»، ويستمر طوال موسم العطلات ويحتوي على معالم مثل «لندن بيج بن» و«جسر البرج» والبحيرات والجبال في منطقة البحيرات وقوارب القناة في برمنجهام وأفق مدينة مانشستر. وجاء هذا المشروع المبتكر المستوحى من البيئة الإنجليزية نتاج تعاون بين «دناتا للسفريات» و«لندن آند بارتنرز»، وهي شركة ترويج رسمية تابعة لمكتب عمدة لندن وشريك رئيسي في «تجربة إنجلترا»، المشروع الذي يهدف إلى الترويج لتجربة سياحية جديدة في الدولة.