ارتفاع الاستثمار والعقار والطاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.5%، ليغلق عند 4861.53 نقطة، بدعم من ارتفاع الاستثمار 2.67%، والعقار 4.29%، والطاقة 5.1%، فيما تراجع كل من البنوك والتأمين والصناعة.

تصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة ب60.49 مليون درهم، ثم «مجموعة اتصالات» بتداول 23 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداول 21 مليون درهم، و«واحة الزاوية» بتداول 13.06 مليون درهم، و«القدرة القابضة» بتداول 11 مليون درهم.

وسجل «دانة غاز» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنسبة 8.4% إلى 0.89 درهم، ثم «منازل العقارية» 8.15% إلى 0.39 درهم، و«أسمنت الخليج» 7% إلى 0.75 درهم و«سوداتل» 5.39% إلى 0.39 درهم و«الدار العقارية» 5.23% إلى 1.16 درهم.

وشهدت السوق سيولة إجمالية بنحو 1.96 مليار درهم، بتداول 189.7 مليون درهم، التي تشمل صفقتين ضخمتين في «أبوظبي الأول»، تمتا قبل افتتاح الجلسة، بقيمة 1.79 مليار درهم، عبر 128 مليون سهم.

وشهد «الخليج للمشاريع الطبية» أكبر نسبة تراجع ب 9.23% إلى 1.77 درهم، و«أم القيوين الوطني» 5.66% إلى 2.5 درهم، و«رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية» 5% إلى 0.86 درهم، و«ميثاق للتأمين» 4.49% إلى 0.75 درهم.