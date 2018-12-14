قفزة 10% ل «دي.إكس.بي» و«أمانات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قفز مؤشر سوق دبي 0.99%، ب 25.6 نقطة، ليغلق عند 2599.05 نقطة، بتداولات بقيمة 274.6 مليون درهم، بتنفيذ 3418 صفقة توزعت على 379.5 مليون سهم.

من أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: دي إكس بي إنترتينمنتس بإغلاق 0.276 درهم بنسبة 10.40%، ثم أمانات بإغلاق 1.20 درهم بنسبة 10.1%، ثم الرمز كوربوريشن بإغلاق 1.25 درهم بنسبة 9.6%، ثم اكتتاب القابضة بإغلاق 0.265 درهم بنسبة 8.16%، ثم إعمار للتطوير بإغلاق 4.83 درهم بنسبة 7.57%.

كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، مصرف السلام السودان بإغلاق 1.26 درهم بنسبة 8.03%، ثم أمان بإغلاق 0.491 درهم بنسبة 5.6%، ثم دبي التجاري بإغلاق 3.90 درهم بنسبة 2.98%، ثم الخليجي التجاري بإغلاق 0.728 درهم بنسبة 2.3%، ثم سلامة بإغلاق 0.520 درهم بنسبة 1.89%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حققت الاتحاد العقارية تداولات بقيمة 82.3 مليون درهم ثم جي إف إتش المالية 31.5 مليون درهم ثم إعمار العقارية 30.7 مليون درهم ثم دبي للاستثمار 25.8 مليون درهم ثم دبي الإسلامي 17 مليون درهم.