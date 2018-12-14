النفط يتقلب مع استمرار ارتفاع المخزونات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقلبت أسعار النفط في تعاملات أمس متجهة للهبوط بفعل ضغوط من ارتفاع المخزونات العالمية، وانخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي.

وانخفض خام برنت 60 سنتاً إلى 59.55 دولار للبرميل بعد أن سجل 61 دولارا في وقت سابق من الجلسة . كما تراجع الخام الأمريكي الخفيف 60 سنتاً إلى 50.55 دولار للبرميل.

وتجاوزت الإمدادات العالمية من النفط الطلب على مدى الأشهر الستة الماضية، ما تسبب في تضخم المخزونات، ودفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام في نهاية نوفمبر/‏تشرين الثاني.

قالت أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميا بما يقل 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 1.53 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي تنتجه المنظمة حاليا.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تتحول إلى العجز في وقت أقرب من المتوقع بفعل اتفاق الإنتاج بين أوبك وروسيا وآخرين وقرار كندا خفض المعروض.

وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا، دون تغير عن تقديرات الشهر السابق وقالت إنها تتوقع نمواً قدره 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقد يقوض عدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي الناشئ عن توترات التجارة الأمريكية الصينية استهلاك النفط في العام القادم، وذلك مع تسارع في نمو المعروض.

وقالت وكالة الطاقة إنه بالنسبة للعام 2019، يظل توقعنا لنمو الطلب عند 1.4 مليون برميل يوميا حتى مع تراجع أسعار النفط كثيراً منذ ذروة أوائل أكتوبر/‏ تشرين الأول، و بعض الدعم الناتج عن انخفاض الأسعار يبطله ضعف النمو الاقتصادي عالمياً، لاسيما في بعض الاقتصادات الناشئة.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت الأسبوع الماضي مع روسيا وسلطنة عمان ومنتجين آخرين على خفض إنتاج النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني لكبح تنامي مخزونات الوقود غير المستخدمة.

وقالت وكالة الطاقة إن قرار حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية بإجبار منتجي النفط على كبح المعروض سيفضي إلى أكبر خفض في إنتاج الخام العام القادم.

وتراجع سعر النفط بمقدار الثلث تقريباً منذ بداية ربع السنة الحالي إلى حوالي 61 دولاراً للبرميل من ذروة أربع سنوات قرب 87 دولاراً في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وفي تقريرها السابق الصادر في نوفمبر/‏ تشرين الثاني، قالت الوكالة إنها تتوقع أن يظل هناك فائض في المعروض في سوق النفط العالمية على مدى عام 2019. لكنها تتوقع حاليا أن يحدث عجز بحلول الربع الثاني من العام المقبل في حال التزمت أوبك باتفاقها بشأن الإمدادات.

وقالت الوكالة «الوقت سيبين مدى فعالية اتفاق الإنتاج الجديد في إعادة التوازن لسوق النفط».

وجاء جزء من ضعف أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي بسبب مخاوف بشأن مدى تأثير التباطؤ الاقتصادي على نمو الطلب.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ في العام المقبل عن المتوقع قبل ستة أشهر.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر تشرين الثاني أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 % في 2019 مقارنة مع 3.8 % في العام الحالي.

وقالت وكالة الطاقة «الضبابية بشأن التوترات التجارية والسياسات النقدية الأكثر تشددا تواصلان التأثير على الثقة والاستثمار. قد يتسبب تراجع توقعات الاقتصاد العالمي في 2019 الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في خفض نمو الطلب على النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا».

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد اكدت أول أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر/‏ كانون الأول، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 3 ملايين برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً.(رويترز)