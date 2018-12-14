«رينو»: غصن لم يخالف القانون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كما كان متوقعاً، قرر مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية الإبقاء على كارلوس غصن في منصبه رئيساً للشركة، بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بأنه يتوافق مع القوانين الفرنسية. وغصن موقوف في اليابان منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر بتهم ارتكاب مخالفات مالية، وعدم التصريح عن كل راتبه كرئيس للمجموعة الشريكة لرينو في اليابان «نيسان» والتي أقالته من رئاسة مجلس إدارتها. كما أقيل من شركة ميتسوبيشي الشريكة الأخرى لرينو.

وكانت رينو أبقت غصن في منصبه بعدما تم توقيفه في طوكيو، لكنها أطلقت تحقيقاً حول بيانات راتبه، وعينت مديراً بالوكالة لتصريف الأعمال.

وقالت رينو في بيان: إن «مدخول رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لرينو والظروف التي تمت الموافقة فيها على هذه المداخيل تتوافق مع القانون المعتمد».

وأعلنت رينو أمس أنه «في هذه المرحلة ليس لديها أي معلومات تتعلق بالدفاع عن كارلوس غصن». (أ ف ب)