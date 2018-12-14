شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي هيلز بارك» يفتتح مطلع عام 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد إمارة دبي قريباً افتتاح «دبي هيلز بارك» في «دبي هيلز استيت»، والذي سيغدو إحدى أجمل وجهات الهواء الطلق في دبي.
وستصبح المساكن المجاورة ل «دبي هيلز بارك»، الواقعة على بعد 15 دقيقة فقط من «وسط مدينة دبي»، جاهزة تماماً للترحيب بأول قاطنيها في مطلع عام 2019. وستسهم الحديقة في تحسين نوعية المعيشة لقاطني هذه المساكن لما تحتضنه من أنشطة متنوعة.
ويمتد «دبي هيلز بارك» على مساحة 180 ألف متر مربع تقريباً، أي ما يعادل أربعة أضعاف مساحة ميدان «بلاس دو ليتوال» في باريس. وسيحظى المقيمون في «دبي هيلز استيت» بملاذ مريح على بعد دقائق فقط من منازلهم ومن «دبي هيلز مول» الذي يضم أكثر من 650 منفذاً للبيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم.
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