شكرا لقرائتكم خبر عن منتجعان بدبي ضمن الأفضل عالمياً العام المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأمريكية المتخصصة في السفر والسياحة، منتجعين من مدينة دبي ضمن قائمة أفضل المنتجعات والفنادق العالمية للعام 2019 ضمن الفئة الذهبية، وهو تصنيف تصدره المجلة بشكل سنوي. ووقع الاختيار على كل من منتجع بولغاري دبي، ومنتجع مدينة جميرا ميناء السلام.

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