تراجع الأسهم الخليجية.. وارتفاع «السعودية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين إغلاق الأسواق الخليجية في آخر تداولات الأسبوع، أمس، وفي ظل ذلك حافظت سوق السعودية على ارتفاعها، بعد تباين في أداء قطاعاتها، لترتفع إلى مستوى 7914.29 نقطة، بأرباح نسبتها 0.31%، أما السوق الكويتية فتراجع مؤشرها العام محققة خسائر هامشية نسبتها 0.01% بعدما أقفلت تعاملاتها عند مستوى 5387.53 نقطة، أما السوق البحرينية فتراجع مؤشرها العام بشكل طفيف نسبته 0.07% لتقفل عند مستوى 1319.32 نقطة، وكان هذا الانخفاض بعد تراجع في قيم السيولة والأحجام، وأخيراً عمقت السوق العمانية خسائرها بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.77% لتقفل عند مستوى 4448.11 نقطة.

البحرين

سجلت السوق البحرينية تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات جلسة أمس، بعد أداء سلبي لقطاع البنوك التجارية، وفي ظل تراجع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.90 نقطة، أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 1319.32 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 928.7 ألف سهم بقيمة 248.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.53 نقطة، فيما أقفل باقي القطاعات دون تغير.

الكويت

سجلت السوق الكويتية تراجعاً هامشياً في تعاملات أمس، وسط تراجع في قيم السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.54 نقطة، أو ما نسبته 0.01%، وصولاً إلى مستوى 5387.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27.1 مليون سهم، بقيمة 12.2 مليون دينار، نفذت من خلال 1641 صفقة.

السعودية

ختمت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بمؤشر أخضر، وسط تعاملات جيدة، بعد تباين في أداء القطاعات، ما بين مرتفعة وهابطة، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.20 نقطة، أو ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 7914.29 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105.4 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 92 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 83 شركة.

عمان

واصلت السوق العمانية تراجعها في تعاملات أمس، بضغط من كافة قطاعاتها، وسط تراجع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 34.35 نقطة، أو ما نسبته 0.77% ليقفل عند مستوى 4448.11 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة مليون ريال، نفذت من خلال 346 صفقة.