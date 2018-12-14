قنصل كازاخستان: قواسم مشتركة لصناعة المال والأعمال مع الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الشركات المحلية والأجنبية المسجلة في مركز «أستانا المالي الدولي» منذ تأسيسه في يناير/‏كانون الثاني الماضي حتى الآن حوالي 100 شركة، فيما يتوقع ارتفاع العدد إلى 250 شركة خلال 2019 و500 شركة بحلول نهاية عام 2020، فيما يتوقع مراقبون ماليون بأن يحتل المركز مكانة مميزة بين أسواق المال العالمية، وأن يتحول إلى مركز استقطاب كبير مهم لرؤوس الأموال؛ وذلك ليس بسبب الامتيازات الأولية، التي تقدمها السلطات الكازاخية فحسب؛ بل ولجملة أسباب أخرى تعود إلى طبيعة وآليات العمل ضمن ذلك المركز.

ويمثل مركز «أستانا المالي الدولي»، الذي انطلق في يوليو/‏تموز الماضي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، فرصة ذهبية للمستثمرين من كل أنحاء العالم؛ للاستفادة من آليات استثمارية واضحة وتسهيلات وضمانات؛ لحماية الاستثمارات؛ حيث يوفر آليات فعّالة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

كما يعد المركز، فرصة كبيرة للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط والوطن العربي؛ للاستفادة من خدمات مركز «أستانا للتوسع الاستثماري في آسيا الوسطى» خاصة، ومنطقة أوراسيا عامة، مستغلاً القرب الثقافي، والصيرفة الإسلامية.

وقال ماديار مينيلبيكوف، القنصل العام لكازاخستان لدى دولة الإمارات في تصريحات صحفية في دبي، أمس،: إن نسبة توزيع هذه الشركات 70 % من شركات كازاخستان، و30 % من الشركات العالمية، مشيراً إلى أن الحجم الإجمالي لأموال الدولة في كازاخستان يبلغ 110.5 مليار دولار.

وتوقع القنصل العام، أن يتم تمثيل 50 في المئة من شركات كازاخستان، و50 في المئة من الشركات العالمية خلال السنوات المقبلة، موضحاً بأن هذه المؤسسات مرتبطة بشكل ما بالصناعة المالية؛ مثل: شركات الوساطة، التمويل الإسلامي، التمويل الأخضر، التأمين التقليدي وغيرها.