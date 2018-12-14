«اقتصادية دبي» تخرّج الدفعة الأولى من دورة تعلم اللغة الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع جامعة دبي، بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في دورة تعلم اللغة الصينية، التي شارك بها نحو 8 موظفين من اقتصادية دبي؛ حيث تهدف الدورة إلى تفعيل آلية الاتصال والتواصل؛ دعماً للمستثمرين والمستهلكين من متحدثي اللغة الصينية، وزيادة رضا وسعادة المتعاملين، وبالتالي تقديم خدمات متميزة لرجال الأعمال والمستهلكين في إمارة دبي.

وقام بتخريج الموظفين في مقر جامعة دبي: عبدالله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، والدكتور ناصر المرقّب نائب رئيس جامعة دبي، بحضور عدد من ممثلي الجهتين.

وقال عبدالله الشحي: يأتي تنظيم الدورة حرصاً منا على توفير كل ما يطور ويعزز من مهارات الموظفين لأداء مهام العمل بكفاءة عالية. نحن سعداء بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي دورة تعلم اللغة الصينية؛ الهادفة إلى تدريب وتعليم الموظفين على أساسيات اللغة الصينية، ومن ثم التركيز على المصطلحات المتعلقة بالتفتيش والمستهلك وغيرها من الخدمات الخاصة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

وأكد الشحي أهمية مجتمع الأعمال الصيني والمستهلكين،؛ حيث تحتل هذه الفئة نسبة كبيرة من متعاملي اقتصادية دبي، وهم في نمو مستمر، وسعياً منا إلى رفع مستوى رضا المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات، قمنا بالتعاون مع جامعة دبي بتنظيم الدورة الأولى من اللغة الصينية، وتخصيص 120 ساعة تدريبية؛ لإكساب الموظفين المهارات الأساسية في التعامل مع الجمهور الصيني.

وشدد الدكتور ناصر المرقّب على أهمية تعلم لغات أخرى مثل اللغة الصينية؛ تماشياً مع سياسة وحكومة الإمارات في مخاطبة قلوب الزوار قبل عقولهم، وليحظى الزائر بخدمة وخبرة تعامل لا مثيل لها في الدولة، وحث المرقّب على تعلم اللغة الصينية، توازياً مع نمو العلاقات الإماراتية- الصينية، التي ستسهم في دعم العلاقات بين البلدين.