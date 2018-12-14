توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 13-14%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت المجموعة المالية «هيرميس»، انخفاض معدل التضخم في مصر إلى ما يتراوح بين 13 % و14 % في 2019.

وكذلك تراجع أسعار الفائدة بواقع نقطتين مئويتين في العام المقبل، وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة بمصر «مسألة وقت».

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 %على أساس سنوي في نوفمبر /تشرين الثاني من 17.7 % في أكتوبر/ تشرين الأول.

كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر /تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً في يوليو/ تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجياً منذ ذلك الحين.

وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، ليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75 %، وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 %.(رويترز)