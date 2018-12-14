«المركزي»: نتائج دراسة «بلوك تشين» تحدد إمكانية استخدام العملة الرقمية مع السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف المصرف المركزي في بيان أمس بأن المشروع المشترك مع مؤسسة النقد السعودي (ساما)، يشكّل إثبات مفهوم (دراسة) (Proof-of-concept) لتجربة استخدام تقنية «بلوكتشين» في تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود بين البلدين.

وقال البيان، إن دراسة إثبات المفهوم لا تزال في مرحلة مبكّرة، ومن شأنها أن تساعد المركزي في اكتساب فهم أكثر عمقاً لجدوى تقنية البيانات الرقمية الموزّعة، واستكشاف الفرص الممكنة والفوائد التي يمكن تحقيقها من عملة رقمية.

واختار المصرف المركزي ومؤسسة النقد السعودي شركة تكنولوجيا لتتولى دعم تطبيق إثبات المفهوم المشار إليه، والذي يُتوقع أن يتم إكماله في نهاية الربع الأخير من سنة 2019. وقد بدأ المشروع بجلسات ابتدائية لنقل المعرفة، تليها مرحلة جمع متطلبات المشروع والاستراتيجية والفنية.

وعقب استكماله، فإن نتائج إثبات المفهوم سوف تُحدد ما إذا كان من الممكن إدخال العملة الرقمية في عمليات التبادل بين البلدين.