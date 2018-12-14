«حياة» تستحوذ على «تو رودس» للضيافة

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أعلنت شركة «حياة للفنادق» مؤخراً، عن تطبيق الاتفاقية التي أعلنت عنها سابقاً، والتي تقضي بالاستحواذ على شركة «تو رودس هوسبيتاليتي» العالمية المتخصصة بإدارة الفنادق، وبموجب الصفقة، سيتم إضافة 5 علامات تجارية إلى محفظة «حياة للفنادق» وهي: «أليلا» و«ديستينشن» و«جوى دي فيفر» و«تومبسون» و«تومي»، ما سيتيح للشركة توسيع حضور علامتها التجارية، لتشمل 23 سوقاً جديداً، إضافة إلى توقيع اتفاقيات إدارة وترخيص ل 74 فندقاً مفتوحاً وقيد التشغيل ضمن منطقة أمريكا الشمالية وآسيا.

وتم تعديل سعر الشراء الأساسي لعملية الاستحواذ، ليصبح 405 ملايين دولار، بدلاً من 480 مليون دولار؛ كما تم تعديل المبلغ الإضافي الذي من المحتمل أن تستثمره المجموعة ليصبح 96 مليون دولار، بدلاً من 120 مليون دولار.