«فولفو» تطلق عرضاً على سياراتها الرياضية في موسم العطلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «المشروعات التجارية - فولفو»، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات وإحدى شركات «مجموعة الفطيم»، عرضاً استثنائياً بمناسبة موسم العطلات المقبلة على سلسلة من سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات 2018- 2019، وبإمكان العملاء الاستفادة من هذا العرض الحصري الذي يضم مجموعة مثل XC60 وXC40 وXC90.

ويتيح العرض خطة عقد شراء شخصي (PCP)، وتتجلى الميزة الإضافية لهذه الخطة في أن الدفعة النهائية (المضمونة بأن تكون الحد الأدنى لشراء السيارة) اختيارية، إذ إنه في حال كان العملاء لا يرغبون في الدفع، عندها يمكنهم استبدال أو إرجاع السيارة إلى الوكيل المعتمد «الفطيم»، وتترافق هذه الخطة بتسهيلات تتسم بأقساط مخفضة.

وقال إريك بينافينتي، المدير الإداري الإقليمي في المشروعات التجارية - الفطيم، نرغب في أن يشعر عملاؤنا بالطمأنينة والاستقرار مع بداية العام الجديد، وهذا هو السبب في أن خطة عقد الشراء الشخصي تطال كامل مجموعة فولفو من السيارات الرياضية الأكثر مبيعاً.