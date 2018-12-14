شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تطلق سيارة السباق الكهربائية «ليف نيسمو آر سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو:”الخليج 365”
كشفت نيسان عن سيارة السباق الكهربائية «نيسان ليف نيسمو آر سي» الجديدة كلياً، والتي تتمتع بضعفي القوة والعزم مقارنة بسابقتها، حيث تم الإعلان عن السيارة في صالة عرض «نيسان كروسينغ» بمنطقة جينزا في مدينة طوكيو. وتم إطلاق السيارة مؤخراً خلال مهرجان «نيسمو» السنوي في حلبة فوجي الدولية.
قال دانييل اسكيلاتشي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس التسويق والمبيعات والسيارات الكهربائية في شركة نيسان: تبيّن سيارة «نيسان ليف نيسمو آر سي» الجديدة كلياً كيف نوسع حدود تطلعاتنا وطموحنا عندما يتعلق الأمر بالقوة والأداء، ما يجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للعملاء. إنها التجسيد الأكثر إثارة حتى الآن لفلسفة نيسان للتنقل الذكي.
وتخطط نيسان لتصنيع 6 سيارات «ليف نيسمو آر سي» الجديدة كلياً ونشرها في مختلف أنحاء العالم.
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