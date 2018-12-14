شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تقيّم عروض ميناء دبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري هيئة موانئ الفجيرة خلال الأيام المقبلة تقييمها النهائي لعروض الشركات المرشحة للمنافسة على عقد الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية في ميناء دبا الجديد. وذكرت «ميد» أن الهيئة ستطرح مناقصة العقد بنهاية شهر يناير المقبل أو مطلع فبراير.

يذكر أن شركة «كيم.تو.إم» التابعة لشركة جاكوبز الأمريكية تقدم خدمات الاستشارات الهندسية لمشروع الميناء المخصص غالباً لخدمة الكسارات العاملة في المنطقة.

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