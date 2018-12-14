شكرا لقرائتكم خبر عن 118 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 11 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 لغاية نوفمبر 2018، بنسبة 2.5% إلى 117.94 مليون مسافر، مقارنة مع 115.07 مليون مسافر خلال الفترة المقابلة من العام 2017، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن مطارات الدولة، شهدت أكثر من 9.9 مليون مسافر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ومن جانب آخر، أظهرت بيانات مركز الشيخ زايد للملاحة التابع للهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي الحركة الجوية في أجواء دولة الإمارات بلغ 769.5 ألف حركة جوية خلال الشهور ال11 الأولى من عام 2018، مقابل 809.8 ألف حركة جوية في الفترة المقابلة من العام 2017.
وشهدت 68902 حركة جوية خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بمتوسط 2297 حركة جوية يومياً خلال الشهر.
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