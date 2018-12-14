شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * انتخبت أسمنت رأس الخيمة سعيد سيف المهيري عضواً جديداً بمجلس الإدارة.
* قرر مجلس إدارة «دار التمويل» خلال اجتماعه أمس، تأجيل قرار التصرف بالأسهم المشتراة سابقاً ضمن برنامج إعادة شراء إلى حين انتهاء المهلة
القانونية.
* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات المطلعين سوف تبدأ يوم الاثنين المقبل ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية السنوية.
* أعلنت «غلفا» أن جمعيتها العمومية ستناقش 30 الجاري مقترح استمرارية الشركة بعد تجاوزالخسائر المتراكمة نصف رأس مالها المصدر.
* عينت «الإمارات دبي الوطني ريت»، خالد الفهيم عضواً في مجلس إدارتها.
* عدّلت «ستاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين» من «سلبي» إلى «مستقر».
* ثبتت «موديز» تصنيف الودائع طويل الأجل وقصير الأجل لبنك «دبي التجاري» عند Baa1 وP-2 على التوالي، مع تثبيت التصنيف الأساسي عند ba1 والمخاطر طويل وقصير الأجل عند A3 وP-2 على التوالي.
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