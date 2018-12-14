شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة أم الإمارات تستضيف «عالم أبوظبي للمأكولات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات «عالم أبوظبي للمأكولات» -جزء من مهرجان أبوظبي للمأكولات- في حديقة أم الإمارات، وتستمر خمسة أيام.
يشمل «عالم أبوظبي للمأكولات» 15محطة طعام رئيسية من بلدان مختلفة، يُقدم من خلالها مجموعة من الطهاة العالميين عروض الطهي الحية.
يشارك في الفعاليات رئيس جمعية الطهاة العالميين الشيف «توماس جوجلر»، ولفيف من أشهر الطهاة العالميين، ومنهم الحائزون على نجمة ميشلان المرموقة.
يشارك في الفعاليات طهاة من الإمارات، إيطاليا، سويسرا، أيسلندا، الهند، ماليزيا، بريطانيا، جنوب إفريقيا، موريشيوس، تركيا، سريلانكا، روسيا، سلوفنيا والمكسيك.
ويمكن لزوار المهرجان الاستمتاع بأجندة حافلة بالفعاليات المشوقة. (وام)
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