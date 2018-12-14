«الإمارات للصرافة» و«ريبل» تدشنان مدفوعات تقنية «بلوك تشين» في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بروموث مانجات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للصرافة إن المجموعة وشركة ريبل الناشئة الأمريكية تخططان لتدشين تحويلات مالية عابرة للحدود إلى آسيا عبر تقنية «البلوكتشين» بحلول الربع الأول من 2019.

وأوضح مانجات، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي في «فينابلر»: تحمل البلوكتشين في طياتها إمكانية هائلة للقطاع لكن هناك تقدم يجب إحرازه قبل أن نراها الاتجاه الرئيسي بالكامل.

وأضاف: نتوقع بدء التشغيل مع ريبل بحلول الربع الأول من 2019 عبر بنك أو بنكين آسيويين. وسنبدأ بتحويلات العاملين في الخارج، من جميع أنحاء العالم إلى آسيا. (رويترز)