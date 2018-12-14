85 دولاراً سعر البرميل المتوقع خلال عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تقرير صادر عن شركة «يو بي إس» لإدارة الثروات بالعالم، أن المستثمرين يواجهون المزيد من التقلبات بغية الحصول على المزيد من الفرص في عام 2019. حيث يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل إلى 3.6% من 3.8% في عام 2018، ونمو أرباح الشركات بمعدل أبطأ. ومع ذلك، فإنه لا يزال من غير المحتمل حدوث ركود في عام 2019، وقد تحرّكت أسعار العديد من الأصول المالية بالفعل؛ لتعكس توقعات غير مؤكدة.

وقال التقرير، إنه يجب على المستثمرين تنويع وتحويط محافظهم؛ لحمايتها من التقلبات والمخاطر السياسية وغيرها. كما يجب عليهم الاستفادة من النمو في مجالات مثل الاستثمار المستدام والاستثمار ذي التأثير، والحزم ذات القيمة التي تكون فيها أسعار الأصول المالية منخفضة بشكل كبير.

ويقول مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار بإدارة الثروات العالمية لدى الشركة: «يجب أن يحتفظ المستثمرون بمراكزهم في الأسهم العالمية، مع التخطيط لتقلبات السوق. فتباطؤ النمو الاقتصادي ونمو الأرباح لا يعني عدم حدوث أي نمو، وقد تركت عمليات البيع الأخيرة عدداً من الأصول التي تم تقييمها على نحو أكثر جاذبية، ولكن يجب على المستثمرين أيضاً أن ينظروا بعين الاعتبار إلى البيئة الجغرافية السياسية المتوترة وضيق السياسة النقدية».

من جانبه قال علي جانودي، رئيس إدارة الثروات بالشركة، في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حول حالة اقتصاديات الشرق الأوسط: «من المتوقع ارتفاع في أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن عمليات البيع الأخيرة بأسعار النفط الخام مبالغ فيها، ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 85 دولاراً للبرميل على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة، ونشجع المستثمرين المحليين على تبني استراتيجيات التنويع، خاصة على ضوء التقلبات المتوقعة في السوق».

ويرى ما يقرب من نصف المستثمرين المحترفين الذين شملهم استطلاع للرأي تعثر الأسواق العالمية في الولايات المتحدة العام المقبل، في حين يتوقع ثلثا المستثمرين الأفراد الذين شملتهم الاستطلاعات أن الأسهم الأمريكية ستضاهي الأسهم العالمية أو ستتفوق عليها.

ويتوقع ما يقرب من نصف المحترفين الذين شملتهم الاستطلاعات تراجع الدولار مقابل اليورو، مقارنة بأقل من سدس المستثمرين الأفراد.

وتتمثل فئة الأصول الأكثر شهرة لدى المستثمرين المحترفين الذين سيدخلون العام الجديد في أسهم الأسواق الناشئة. بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن الاختيار الأفضل هو الأسهم الأمريكية. ومع ذلك، فإن المستثمرين المحترفين أكثر تفاؤلاً من المستثمرين الأفراد بشأن مدة استمرار ارتفاع الأسعار في سوق الأسهم الأمريكية الصاعدة.