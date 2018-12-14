سفير الدولة يتسلم دعوة لمشاركة الإمارات في معرض «إنرتام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، دعوة من أندريس فوسكو كلاينز مفوض قطاع الطاقة لدى حكومة ولاية تاماوليباس؛ لمشاركة دولة الإمارات في «المعرض الدولي ENERTAM 2019»، الذي سيعقد خلال الفترة من 9 - 11 إبريل/‏ نيسان في ميناء تامبيكو في الولاية، والذي يهدف لإقامة اتصال مباشر بين الشركات التي تروج لمشاريع الطاقة في الولاية، والمستثمرين ومقدمي الخدمات على مستوى المكسيك والدول الأخرى في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال المنهالي لمفوض قطاع الطاقة لدى حكومة ولاية تاماوليباس في مقر السفارة؛ حيث استعرض المفوض جميع القطاعات الحيوية التي تتمتع بها الولاية، والتي أعلنتها الحكومة الفيدرالية «مركز الطاقة» للجمهورية؛ نظراً لحصولها على أعلى قدر من الاستثمارات في جميع مجالات الطاقة.

وقدم المنهالي لمحة عامة عن أجندة الأولويات لدى الإمارات، سواء في مجالات الطاقة، أو مشاركتها في المحافل الدولية المعنية بالطاقات المتجددة والبديلة والنظيفة. (وام)