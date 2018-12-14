إجراءات سفر خاصة خلال العطلة من «الاتحاد للطيران»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

توقعت الاتحاد للطيران أن تؤدي عطلة الشتاء التي تبدأ قريباً للمدارس وتستمر على مدار الأسابيع القادمة، إلى ازدحام وزيادة ملحوظة في حركة السفر.

ونظراً للزيادة الكبيرة في الطلب على إتمام إجراءات السفر في بداية العطلة المدرسية، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل موقع إتمام إجراءات السفر للرحلات الآتية صباح أيام 14 و16 و21 و23 و30 الجاري، وأيام 2 و4 يناير، إلى مبنى المسافرين رقم 1، ويشمل ذلك رحلات إلى روما وأمستردام وبيروت وباكو والقاهرة.