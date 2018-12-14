«ماستركارد»: نمو استخدام المدفوعات عبر الهواتف في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «ماستركارد»، عن تسجيل الإمارات لارتفاع كبير في حجم المعاملات الآمنة عبر الهواتف المحمولة في عام 2018، ويشير هذا النمو إلى وجود توجه إيجابي بوتيرة متصاعدة من قبل المستهلكين على الاستفادة من مزايا المدفوعات الآمنة عبر الهاتف المحمول، التي تتيح لهم إكمال معاملات الدفع بسلاسة وسهولة؛ عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية عن طريق مجرد تمريرها أو القيام بنقرات بسيطة على شاشاتها، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها. ويعد معدل الانتشار الديموغرافي لفئة الشباب في البلاد، ومعدل انتشار الأجهزة المحمولة، الذي يبلغ 173%، المعدل الأعلى في العالم، الذي يضع الإمارات في مقدمة التحول الرقمي في المنطقة، كما يعد أحد المحفزات الرئيسية لاعتماد المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الدولة؛ وذلك إلى جانب بساطة وسهولة استخدام طرق الدفع المبتكرة هذه.

وقال جيريش ناندا، مدير عام «ماستركارد» في الإمارات وسلطنة عُمان: «تعد دولة الإمارات موطناً لعدد كبير من المستهلكين الشغوفين بالتكنولوجيا، الذين يتوقون إلى اعتماد أحدث التقنيات، التي تؤمن لهم درجة عالية من الراحة دون أدنى قدر من المساومة على السلامة والأمن، وهو تماماً ما تقدمه تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي يمنح المستهلكين شعوراً بالطمأنينة وراحة البال. ومما لا شك فيه أن الزيادة المطردة، التي تشهدها الدولة في تبني حلول المدفوعات عبر الهاتف المحمول؛ تعد مؤشراً إيجابياً على التحول السريع في البلاد نحو إيجاد مجتمع غير نقدي، كما أنها تسلّط الضوء على تقنيات الهواتف المحمولة كمنصة مثالية لمستقبل المدفوعات».